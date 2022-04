Mercredi ! Le Petit Journal #2 // 27.04.2022

Au programme ce mercredi !

Dans ce nouvel épisode de Mercredi ! réalisé par l’équipe du Petit Journal de Saint-Erblon, vous plongerez dans la bande-dessinée avec l’interview de Riad Sattouf, les albums de La Brigade des Cauchemars et vous tenterez de rejoindre la communauté de l’anneau avec un super de conseil de lecture : les trois tomes du Seigneurs des anneaux.

Les musiques de l’émission :

Uptown Funk – Bruno Mars

Gromit – Catastrophe

Something In The Way – Nirvana

Crédit photo : Dessin de Violette, journaliste au Petit Journal de Saint-Erblon