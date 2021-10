Mercredi ! Le Paradis des gamers // 06.10.2021

Au programme ce mercredi !

Comment jouer à Mario Odyssey ? Comment faire sa vie avec Animal Crossing ? Pourquoi Call of Duty n’est plus la star des jeux de guerre ? Comment découvrir tous les secrets de Harry Potter ? Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les jeux vidéo. Les enfants de la radio de Mercredi ! répondent à toutes ces questions en une demi-heure de folie !

Les musiques de l’émission :

– Bonneton (Cap Kingdom) issu du jeu Mario Odyssey

– Animal Crossing: New Horizons, Main Theme

– reunion of Friends issu des bandes originales de Harry Potter

– Pac-man theme remix – By Arsenic1987

– Call of Duty Modern Warfare Main Theme

Crédit image : Le Club radio – L’Armada Productions