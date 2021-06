Mercredi ! Le Hockey, un sport extraordinaire // 09.06.2021

Au programme ce mercredi !

Théo est allé à la rencontre d’un club de hockey rennais et nous en dresse le portrait à l’aide de prises de sons savamment choisies. Merci au Rennes Cormorans Hockey Club pour l’accueil, Marie, Yven & tous les enfants interviewés. L’ambiance d’un club de hockey au creux de votre oreille, ça donne envie de pratiquer ! On parle surtout de Hockey sur glace mais pas que, Théo nous fait profiter de sa grande culture hockeyesque et nous faire découvrir les différentes formes de ce sport.

Les musiques de l’émission :

The Fratellis – Chelsea Dagger

Première diffusion : 06.12.2016