Mercredi ! Le Handball // 21.04.2021

Au programme ce mercredi !

Cette semaine dans Mercredi !, nous nous immergeons dans une atmosphère sportive avec Antonin, qui est en stage de 3ème à L’Armada. Nous parlons de l’histoire du handball, nous vous racontons des anecdotes sur les « Experts » et les ‘Battantes » et d’autres petites surprises ! Venez danser (ou vous entraîner) avec nous et notre playlist motivante !

Les musiques de l’émission :

Ac/Dc – Shot of the Dark

Re-Logic – Terraria OST

Stephen Warbeck – The End (From Indian Summuers OST)

Survivor – Eye of the tiger

Johnny Hallyday – Allez les bleus !

FEDER ft. Alex Aiono – Lordly

France 3 Centre-Val de Loire – Handball féminin : Les Bleus championnes d’Europe – Mélanie Trashler

Bein Sports – Handball2017 – Phase finale de l’équipe de France

Bein Sports – Phase Finale France/Norvège