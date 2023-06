Mercredi ! Le disco // 21.06.2023

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi, on vous parle du disco. Au programme de cette émission : présentation du genre, revue de mode et paillettes. Solène, Carla et Noah font revivre les seventies pour faire bouger vos épaules et enflammer le dancefloor !

Les musiques de l’émission :

I’m Coming Out – Diana Ross

Night Fever – Bee Gees

Play That Funky Music – Wild Cherry

Extraits de :

That’s the way – KC & the sunshine band

Dancing Queen – ABBA

Boogie Wonderland – Earth Wind and Fire

Woman – Barrabas

Scène d’ouverture du film Saturday Night Fever de John Badham (1977)

Splendido Splendente – Donatella Rettore

Does Your Mother Know – ABBA

Love Me Baby – Sheila ft. B.Devotion

Soirée Disco – Boris

Le dernier jour du disco – Juliette Armanet

Giorgio by Moroder – Daft Punk

Crédit photo : ©Juline Merlet