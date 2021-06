Mercredi ! Le blues, le rock & les exoplanètes // 23.06.2021

Au programme ce mercredi !

Clément, guitariste, nous jouera du blues et nous racontera ce qu’est la « Blue note », caractéristique de cette musique.

On embarque ensuite pour la Normandie découvrir le festival de musique le Rock dans Tous Ses États d’Évreux, du côté des enfants. Mercredi s’est rendu à la ferme pédagogique, aussi appelée la « garderie rock » du festival, qui permet aux enfants de vivre leur propre expérience du festival. L’occasion de découvrir l’artiste LOYA qui fait de la musique avec ce qu’il trouve dans ses poubelles !

Enfin nous partirons en dehors du système solaire avec Ben nous parlera des mystères des exoplanètes !

Les musiques de l’émission :

Eddie Cochran – Come on Everybody (reprise par Rotor Jambreks et les élèves de l’école de musique de Quedillac)

Première diffusion : 14/09/2016