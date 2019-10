Mercredi ! L’aventure // 16.10.2019

Au programme ce mercredi !

Rêvez-vous d’aventures ?

Comme les grandes exploratrices et les grands explorateurs, de partir à la découverte de votre quartier à vélo, de partir en randonnée dans les montagnes ou de longer les côtes de la mer sauvage dans les sentiers des douaniers, avec vos propres forces physiques ?

Dans cet épisode de Mercredi !, Vincent vous présente son super projet de voyage : il va partir de Rennes vers le Pôle Nord à vélo, à ski et en bateau à cerf-volant avec un grand traineau. Son expédition durera 9 mois et fera l’aller et le retour par les mêmes modes de transport.

Notre amie Coralie nous propose de découvrir des films qui racontent les aventures de personnes, comme vous et moi, mais avec des envies folles qui ne ressemblent pas à tout le monde 😉 :

Roule toujours (un film de Murielle Lourenço et Anne-Sophie Plaine)

Maman c’est encore loin le désert ? (Un film d’Aurélia Taxi et Charlene Gravel)

Brice, le vacher à l’assaut des Pyrénées » (un film de Sandrine Mörch)

Ensemble, Coralie et Vincent ont créé une association qui s’appelle LAMAS Production. Avec cette association, ils ont organisé un festival qui s’appelle En Pente Douce pendant lequel on pouvait regarder entre autres ces films.

Les musiques de l’émission :

Mother Earths Plantasia – Mort Garson

L’Aventure c’est l’aventure – Johnny Hallyday

En route pour l’Aventure – générique de l’émission du même nom

Indiana Jones – Thème du film

Musique du générique du dessin animé Adventure Time