Mercredi ! La Terre serait-elle plate ? // 13.11.2019

En direct à 14h

Au programme ce mercredi !

Cette semaine dans Mercredi !,La Puce à l’Oreille de Montréal vous propose d’écouter son balado « La Terre serait-elle plate ? ».

Et oui, aux États-Unis il y a eu la toute première conférence internationale des platistes : les personnes qui ne croient toujours pas que la Terre tourne autour du Soleil et qu’elle est ronde ! Découvre à l’aide de scientifiques comment la science a découvert que la Terre est bien ronde.

Ensuite, Louise vous parle d’onomatopées, vous savez tous les bruits qu’on fait avec la bouche et qu’on écrit dans les BD (bim, bam et splatch) et aussi de scat singing dans la musique Jazz (pipapapalapop, qu’on fait avec la bouche pour imiter un instrument).

Enfin, parlons de livre avec Salima et l’histoire des quatre sœurs « Diabolo Fraise », écrite par Sabrina Bensalah.

Les musiques de l’émission :

Mellow Tone – Ella Fitzgerald

Illustration : Hélène Lega