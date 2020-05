Mercredi ! La spéciale #2 // 06.05.2020

Au programme ce mercredi !

Vous en avez assez d’être confinés… Alors passons un super moment ensemble pour le second épisode de la spéciale !

Applaudissons haut et fort nos amis Jossua, qui nous interprète sa version du conte « Le petit Chaperon rouge », Romane, Grégoire, Emma, Aron, Mila, Maya, Appoline et Pierre-Francois qui cette fois vous lisent l’histoire du « Ballon de Thomas » (les enfants du personnel soignant des Diaconnats à Mulhouse), enfin Nora et son papa Gwedal vous font une visite originale par les sons des objets de leur maison avec « Ma maison sonore : un printemps confiné ».

Bravo à toute l’équipe !

Les musiques de l’émission :

The bad touch – Bloodhound Gang

Lets Call Each Other – Forum

Crédit photo :

Photo du podcast « Ma maison sonore : un printemps confiné » (soundcloud de Micro-sillons)