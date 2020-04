Mercredi ! La spéciale // 08.04.2020

Au programme ce mercredi !

Cette émission est spéciale puisque nous avons demandé aux jeunes oreilles qui écoutent Mercredi ! de nous envoyer des histoires, des blagues, des chansons, etc… Et oui ! Pendant le confinement, parfois on s’ennuie, parfois on a envie de se défouler. Mon petit conseil : mettez votre énergie dans une activité créative et qui vous fait plaisir 😉

Un grand bravo à vous et merci pour vos belles créations sonores. Quel talent !

Liste des participant.es :

Basile vous raconte l’histoire « Deux pour moi, un pour toi »

Mathieu vous parle de la belette

Valentine chante « Les filles de Redon »

Lizon nous tente avec son goûter préféré

Matthis rappe Jean de La Fontaine

Corentin & Lucile vous apprennent à faire des nuggets de poulet et du ketchup maison

Sacha, Wanda & Lola font une reprise de la chanson « Boule » du groupe Ptôse

Maya et Salima se prennent pour des animaux

Hélène vous transporte à Naples en Italie

Louve dance « La Capucine »

David vous partage sa chanson qu’il chante avec sa grand-mère

Yumi et Jean-Michel respectent bien les règles du jeu de dés : le 4.21

Milo connaît tous les personnages du jeu vidéo Feed and Grow : Fish

Coline a passé une hyper bonne journée

Les musiques de l’émission :

Depeche mode – Sometimes I wish I was dead

Les filles de Redon – Tri Yann

River Yarra – Aorsom Wislhs

Crédit photo : Helene L.