Au programme ce mercredi !

Dans ce nouvel épisode de Mercredi !, Louise et Raphaël nous partagent leur passion commune pour le basketball et le football. Un cocktail survitaminé pour célébrer le sport en musique !

Les musiques de l’émission :

> Sirius – Chicago Bulls theme Song – The Alan Parsons Project

> Reckoner – Radiohead

> It’s Time To Wake Up – La Femme

> Numb – Ibeyi

> I Will Survive – Gloria Gayno

Extrait du film « Dans ses yeux » de Juan José Campanella