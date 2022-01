Mercredi ! La Mensongite Galopante // 19.01.2022

Au programme ce mercredi !

Dans cette émission le club radio vous propose son adaptation d’un conte d’André Bouchard paru chez Gallimard Jeunesse : La mensongite galopante.

Souhaitant impressionner ses amis à la récré, Adèle Tricot invente un oncle imaginaire qui devient réel… Pour lui c’est elle le mensonge, pas lui ! Mais comment va-t-elle réussir à rétablir la vérité ?

Les musiques de l’émission :

Blizzard – Click Audio

ODD – Axl Audio

Boring – Higher Power

The Comical Drama Companion – RYOpianoforte

Split – Ardent Earls

Cocktail – Mysthical audio

What Wizards Know – Josef Bel Habib

Obviously – Exulted Queen



La sonothèque de Joseph Sardin