Mercredi ! La fiction et l’espionnage ! // 03.10.2018

RDV mercredi à 14h.

Au programme ce Mercredi !

Les espions, James bond, les secrets, le mystère, les opérations secret défense, sont beaucoup de mots qui regorgent de choses cachées. Avec Dorothée, nous avons eu envie de creuser le sujet du renseignement et de l’espionnage dans les livres et dans les films. Aussi, vous rencontrez John Le Carré, James Bond, Oss 117 et certains personnages que l’on nomme des taupes. Embarquez avec nous dans les affaires secrètes du monde !

Les musiques de l’émission :

« Kothbiro » par Ayub Ogada, bande originale du film The Constant Gardener

Extraits de films :

– L’espion qui venait du froid

– Oss 117 Le Caire nid d’espion

– James Bond Casino royal

– James Bond Skyfall

– La Taupe