Mercredi ! La Bomba et la Banane // 15.01.2020

Au programme ce mercredi !

Dans ce Mercredi ! nous partons en voyage au pays de l’Équateur.

Chloé Despax nous propose une création sonore autour de la légende « Au rythme endiablé de la Bomba ». Le roi de la bomba, c’est Davilara ! Dans la Vallée du Chota en Équateur, tout le monde est d’accord : le talent de ce grand percussionniste est sans égal. Mais un jour, le Diable en personne vient le défier…

(Création sonore adaptée du livre jeunesse ‘A ritmo endiablado de bomba’, écrit et dessiné par Alice Bossut et Marco Chamorro et édité chez Comoyoko Ediciones, Équateur, 2016.)

Avoir la banane, garder la banane, oui mais pas n’importe comment, car manger des bananes tout le temps ça pollue beaucoup !

Les musiques de l’émission :

Bomba Caliente – Marabu

Banana Split – Lio

Crédit illustration : Alice Bossut