Mercredi ! La beauté de la montagne // 26.05.2021

Au programme ce mercredi !

Découvrez la montagne avec les peintres et les dessinateurs de BD. Parcourez les chemins enneigés, marchez sous les sapins et regardez la blancheur éternelle des sommets alpins sur les toiles d’Hodler, Hokusaï, Corot.

Les musiques de l’émission :

Thème de In the mood for love, Yumeji’s theme de Shigeru Umebayashi

Manic Episode de Vincent Leibovitz

Duo de Philippe Katerine, Angèle et Chilly Gonzales

XX Intro par Kate Simko & le London Electronic Orchestra

Les Flocons de l’été d’Etienne Daho

Illustration : Rimini par le photographe Luigi Ghirri