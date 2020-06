Mercredi ! La bataille des dinos // 03.06.2020

Au programme ce mercredi !

Le second épisode spécial Dinosaures !

Jodène t’envoie environ 150 millions d’années dans le passé revivre une « Bataille de l’eau » qui affrontera des meutes de Dino (inspirée de la série documentaire Jurassik Fight Club composée de 12 épisodes). Guillaume Seguin, Médiateur Scientifique au Musée de Laval ZOOM qui t’équipe super bien pour faire des fouilles archéologiques. Et Salima te conseille deux livres sur les dinosaures et quelques fiches d’identité de sa sélection perso (taille, poids, carnivore ou herbivore, armure, vitesse…).

C’est incroyable, plus on creuse et fouille dans le sol, plus on remonte dans le passé !

Les musiques de l’émission :

T-Rex in Jurassic Park – John Williams (interprétée par l’Orchestre Symphonique de l’école de musique Czestochowa en Pologne)

Fossils and Archeologie Mod

Baile Ultimo (del preso se va a la silla electrica por ofensa a la moral colombiana) – Meridian Brother

Dino B – Tondeuse

Crédit illustration : Dessin d’Harold, grand fan de dinosaures