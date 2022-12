Mercredi ! Kameha…Mercrediii ! // 14.12.2022

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi on explore en musique le thème des animés japonais. Si les noms de Luffy et San Goku vous sont familiers et si les openings de ces séries n’ont plus de secrets pour vous, venez tester vos connaissances avec le Club Radio des vacances pour en apprendre plus sur un pan important de la culture japonaise.

Les musiques de l’émission :

Jojo’s Bizarre Adventure – Golden Win

Linked horizon – Shinzo Wo Sasageyo

Radiant – Opening « Utopia »

Mikky Matsubara – Stay with me

BOYSTYLE – Kokoro no chizu

Yasuha – Fly day Chinatown

One Piece – Mother sea

Dragon Ball Super – opening 2 « Limit Break x Survivor »

Crédit photo : Sylvain Sarrailh