Mercredi ! Il était une fois… Ennio Morricone // 25.01.2023

Au programme ce mercredi !

Avis à tous les petits, moyens et grands curieux de cinéma, aujourd’hui dans Mercredi ! nous retraçons en musique la carrière de celui qu’on nommait « Il Maestro » : Ennio Morricone.

Les musiques de l’émission :

Cheyenne – Ennio Morricone

Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte – Gianni Morandi

Il Federale, Thème – Ennio Morricone

Pour une poignée de dollar, Thème – Ennio Morricone

Le bon, la brute et le truand, Thème – Ennio Morricone

Le clan des Siciliens, Thème – Ennio Morricone

La nostra notte – Ennio Morricone

Et pour quelques dollars de plus, Thème – Ennio Morricone

Extraits sonores :

Bande annonce de La prisonnière du désert – John Ford

Man with a Harmonica – Ennio Morricone

Scène finale de Et pour quelques dollars de plus – Sergio Leone

Scène de Le clan des Siciliens – Henri Verneuil

Crédit illustration : Sylvain Museux