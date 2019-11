Mercredi ! Gare au loup ! // 27.11.2019

Au programme ce mercredi !

Dans cette émission, on vous dit tout sur les Loups !

« La Nuit de la Vérité » : Suivez les aventures de Mûre qui, secondée par son loup au pelage royal Harun, part à la recherche de son histoire familiale dans la nuit Wallonne. Une meute, un gardien de cimetière et une nounou sont au rdv pour l’aider dans sa quête. Fiction sonore écrite, bruitée et interprétée par les élèves de 4èmeA de l’Athénée Royal René Magritte de Lessines en Belgique et réalisée par Chloé Despax.

Hélène vous dira tout sur les loups : l’animal, les légendes et lectures et même les expressions connues puis Marlène vous expliquera comment tracer son arbre généalogique ! Ahouuuuuuuu !!!

Les musiques de l’émission :

Warren Zevon – Werewolves Of London

Henri Dès – Mon gros loup mon p’tit loup

Illustration :

Dessin des élèves de 4ème A de l’Athénée Royal René Magritte de Lessines en Belgique.