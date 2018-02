Mercredi ! au Festival Longueur d’ondes de Brest // 28.02.2018

Diffusion Mercredi 28 Février à 14h00.

Au programme ce Mercredi !

Aujourd’hui nous vous proposons un retour sur le Festival Longueur d’ondes. L’équipe de Mercredi ! était présente pour proposer des ateliers de découverte de la radio. Il était possible, pour le public, de s’initier à la radio, prendre le micro et échanger sur différents sujets, tous plus passionnants les uns que les autres.

Les musiques de l’émission :

I Am – Oldshcool HipHop Beat

The Genesis looped – Nas

Tell Me What You Want – Mase