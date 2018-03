Diffusion mercredi 07 février à 14h.

Au programme ce Mercredi !

Mercredi ! vous propose de découvrir cinq portraits de femmes. Toutes, par leurs travaux, ont profondément révolutionné les sciences. Vous irez à la rencontre de Ada Lovelace, Grace Hopper, Katherine Johnson, Radia Perlman et Susan Kare. Cette création radiophonique est réalisée par La Puce à l’oreille, plateforme québécoise de podcast.

Les musiques de l’émission :

Let the Rhythm Just – The Polish Ambassador feat Mr.Lif & Ayla Nereo