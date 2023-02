Mercredi ! Et si Ganda s’était sauvé ? // 15.02.2023

Au programme ce mercredi !

Une fiction radio par Chloé Despax et les enfants du quartier Belsunce à Marseille. On écoute ensemble cette aventure d’un Rhinocéros qui aurait pu s’échapper de l’île d’If et vivre pleins d’aventures ! Ensuite, on écoute les enfants qui ont participé à l’écriture de cette folle histoire. Chpplouf !!

Une fiction de Chloé Despax à partir d’un texte de Carole Saturno, nourri de l’imaginaire d’enfants de Marseille : Yasmine, Mariam, Elene, Enes, Aala, Kellyenne, Kiara, Mame Diarra, Wafa, Islem, Cheikh, Youcef et Aymen.

Aide à la réalisation : Nora Boulanger-Hirsch

Musique : Nabankhur Bhattacharya

Bruitage : Caroline Ledoux

Prises de son studio et mixage : Jean-Baptiste Imbert

Paysage et jeux vocaux : le Choeur Tac-Til

Ganda : Pina Wood

Le concombre de mer : Aala Mohellebi

Le calamar : Vladimir Delva

Les méduses : Lili Parra Cabrolié, Zoé Despres et Lila Godeberge

Médiation : Peuple et Culture Marseille

Production associée : Radio Grenouille / Studio Euphonia

Une production Mondes nouveaux mis en œuvre par le Ministère de la culture, en collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux