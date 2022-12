Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui, on retrouve les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école Boisson. On leur pose plein de questions et ils répondent ! Comment sera le monde dans 20 ans ? Faut-il obéir ? Et on découvre aussi l’artiste Frida Kahlo, les Amériques (du Sud et du Nord), on chante Ulysse…et les mots en “EUR”. Bonne écoute !