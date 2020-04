Mercredi ! Encore des histoires // 29.04.2020

Au programme ce mercredi !

Pour ce deuxième volet spécial lecture jeunesse, on retrouve Louise avec le premier chapitre de « Bilbo le Hobbit », Maya et Salima qui aident « Noun & Boby », puis nous affronterons « La Tempête » avec Maelenn.

Et aussi comme on aime beaucoup chanter, et bien chantons avec Yuna et Solal et à nouveau Maya et Salima pour une très belle version de la chanson d’Hugues Auffray « Le petit âne gris ».

Les musiques de l’émission :

Irish Tavern Music (fond sonore pendant le Hobbit)

Annie – Neon Indian

The Smiths (fond sonore pendant Noun & Boby)

Informations sur les lectures :

« Bilbo le Hobbit » (Tolkien)

« Noun & Boby »(Lauranne Quentric et Praline Gay-Para)

« La Tempête » (Florence Seyvos)

Crédit photo : couverture du livre « The Hobbit »