Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi ! Nolwenn vous fait voyager en Irlande et vous partage sa passion de la culture irlandaise.

Les musiques de l’émission :

Boil The Breakast early – The Dubliners

Drunken Sailer – Irish Rovers

My Heart Will Go On – Céline Dion

An Irish Party In Third Class – Gaelic Storm

Thousands Are Sailing – The Pogues

Haste To The Wedding – The Corrs

The Irish Rover – The Dubliners

Crédit photo : Cliffs of Moher – Dennis Kardys