Mercredi ! En attendant Noël // 15.12.2021

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi !, le club radio vous propose une émission spéciale pour vous mettre dans l’ambiance de Noël.



Au programme chronique sur les origines de Noël, tutos créatifs, recette de bûche et conseil film pour passer un bon moment en famille.

Les musiques de l’émission :

– A Christmas Instrumental

– V Lesu Rodilas’ Yolochka

– We Wish You a Merry Christmas

– Jingle Bells with Romanized Japanese

– Extrait d’un festival Kaléta

– Christmas -Trappin’ DJ DENZ The rooster

– Stocking – Cushy

– December – Ooyy

– Look What You’ve Done – extrait du film Klaus