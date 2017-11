Mercredi ! Émission spéciale Batman // 29.11.2017

Au programme ce Mercredi !

Chevalier noir, homme chauve-souris et protecteur de Gotham. Vous l’avez deviné, aujourd’hui on parle de Batman ! Pendant le festival Travelling à Rennes, Yumi a eu la chance de découvrir le film Batman réalisé dans les années 60. Un film loufoque et coloré, loin de l’image sombre qui colle actuellement à la peau du super-héros.

Pour en savoir plus sur l’évolution de l’alter-égo de Bruce Wayne, Hélène est partie à la rencontre de Stéphane Le Troëdec, traducteur de comics et expert du chevalier noir. Il retrace avec nous l’évolution de Batman à travers les décennies et nous explique les différentes facettes du personnage.

Batman c’est aussi des musiques marquantes. Valentin vous a préparé une petite sélection de morceaux qui ont accompagné les aventures du super-héros depuis les années 60.

Merci au Festival Travelling ainsi qu’à Stephane Le Troëdec pour cet échange passionné aux informations précieuses.

Retrouvez Stephane Le Troëdec sur http://www.makma.com

Les musiques de l’émission :

Nelson Riddle – Batman Opening 1966

Nelson Riddle – Holy Flypaper

Prince – Partyman

Smashing Pumpkins – The End is the Beginning is The End

Danny Elfman – The Batman theme