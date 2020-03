Mercredi ! Du bruit sous la mer // 11.03.2020

Au programme ce mercredi !

Dans l’eau, les sons vont 3 fois plus vite que dans l’air. Il faut juste plus de force pour les faire sonner.

Savais-tu que hors de l’eau, une baleine ne supporte pas son poids ? As-tu déjà remarqué comme dans l’eau tout est plus léger ?

Mercredi ! et l’incorrigible professeur Fifou ont rencontré Flore Samaran à L’Océanopolis de Brest. Une super prof et chercheuse acousticienne qui plonge ses micros dans les océans du monde entier, pour écouter les chants des baleines et les sifflements des orques.

Les musiques de l’émission :

Le Grand Bleu – Eric Serra

Lost – Boy Harsher

Chanson des baleines de parapluie – Isabelle Mayereau (Émilie Jolie)

Lets Go Surfing – The Drums

Oceania – Bjork

Crédit photo : Sonogramme d’un sifflement d’orque (c’est l’image du son qu’il émet sous l’eau)