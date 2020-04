Mercredi ! Drôles d’histoires // 15.04.2020

Au programme ce mercredi !

Romane et Albane sont des enfants du personnel hospitalier du Diaconat à Mulhouse (zone très touchée par le Covid-19). Avec Apolline, leur animatrice au Centre Social et Culturel Lavoisier-Brustlein, elles ont eu l’idée géniale de nous envoyer un conte qu’elles ont enregistré le jeudi 2 avril 2020, en soutien à tous les enfants confinés, d’où qu’ils soient, pour qu’ils ne perdent pas l’imaginaire. Et on les en remercie beaucoup ! Ce conte, c’est « Les Turlutins et les grenouilles » d’Anne-Marie Chapouton.

Cela a donné l’envie à Louise de vous raconter l’histoire de « Mme Bavarde » qui n’arrête pas de bavarder, à Mathieu et Hélène de vous mettre en voix et en musique l’histoire du « Musicien de Prague » et à Yumi et Hichem de nous lire une définition mystérieuse de l’Encyclopédie des symboles.

Beau programme ! Et surtout, passez un bon moment avec ses surprenantes aventures.

Les musiques de l’émission :

Poil ! – Pour le jardin

Up with End – Michael Giacchino

Cheval tonnerre – Pour le jardin

X-Files générique

Série de documentaires conseillée : « Une espèce à part » de Franck Courchamp et Clément Morin.

Crédit photo : Photo de l’illustration tirée du livre « Les Turlupins et les grenouilles » (Gerda Muller)