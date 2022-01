Mercredi ! dans l’ISS // 26.01.2022

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui Mercredi ! part voyager dans l’espace grâce à la station spatiale internationale et aux sondes Voyager I et Voyager II. Bon voyage !

Les musiques de l’émission :

Secret Garden – Selebrities

Prologue (Birth) – Alexandre Desplat

All Is Full Of Love – Björk

Huapango – dirigé par Gutavo Dudamel

Við Spilum Endalaust – Sigur Rós

Cinquième symphonie – Beethoven

Cornes Muses d’Azerbaijan

Melancholy Blues – Louis Amstrong

Johnny B Goode – Chuck Berry

Saving The World – Salvinsky

Watch It – Space Art