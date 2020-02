Mercredi ! COSMOBOUM // 19.02.2020

Au programme ce mercredi !

Notre super copain Marc Blanchard vous propulse dans sa boum cosmique par une playlist fusée rétrofuturiste*, où se mélangent des tubes des années 80 et des remixes étranges venus d’ailleurs.

(*musique rétrofuturiste, ça veut dire environ : « rétro » pour le côté dépassée, has beenparce qu’ancienne et « futuriste » pour le côté nouvelle et donc pas démodée has been ! Hein quoi ? Mais ça veut dire un truc et son contraire en fait…)

Les musiques de l’émission :

Roberto Pregadio – bi-di-bi-da

Ciani – Liberator (Atari TV Spot)

????????? – Il est un envahisseur (Bakugan Battle Brawlers) (le lien du super clip : https://www.youtube.com/watch?v=BSbG58DWovQ)

DMX Krew – Sound Of The Street ’98

Retrato Robot – Pajaritos de Maiz

Star Trek – Générique

Armando Trovaioli – Kinky Peanuts

Silicon Teens – Let’s Dance

L’Affaire Louis’ Trio – Chic Planète

Mino – Dupont De La Lune

The Buggles – Video Killed The Radio Star

Jan turkenburg – In my spaceship (Rmx cora novoa)

Stereo Total – Orange Mécanique

montage Marc Blanchard