Mercredi ! Au cœur de la Roumanie // 25.10.2017

Petit Poulet est parti en Roumanie et a eu la joie de découvrir l’hospitalité et la générosité des roumains croisés sur sa route. C’est à Avram Iancu que cette émission se passe, dans le jardin de la famille d’Aurora, expatriée aux Etats Unis depuis un bon bout de temps mais qui revient chaque été voir sa famille dans cet endroit si cher à son coeur. C’est une rencontre comme on en fait quand on voyage : on a envie d’en savoir plus sur l’Histoire, les coutumes, la population, les traditions de l’endroit qu’on visite… et c’est Aurora et son amie Elvira, habitant elle en France, qui ont bien voulu répondre aux questions de Petit Poulet. C’est bien sûr leur vision des choses et cette émission est là pour attiser votre curiosité sur ce grand et beau pays qu’est la Roumanie ! Merci encore à toutes les deux !

Les musiques de l’émission :

Musique traditionnelle de Roumanie, Transylvannie. Enregistrées lors de la Fête de la Gaina à Avram Iancu.