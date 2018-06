Mercredi ! Choisir sa voix ! // 27.06.2018

RDV mercredi à 14h.

Au programme ce Mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi ! Morgane, Eva, Loussine, Alex, Elouan et Anatole, élèves de 3e, nous présentent leurs créations radiophoniques : L’horoscope des métiers de l’art et Carnet de voyage. Ce fut pour eux une autre entrée dans la découverte de métiers. Aussi, ils sont allés à la rencontre d’un humanitaire travaillant pour Médecins sans frontières, de designers organisés en association et d’artistes.

Les musiques de l’émission :

Chacun sa route par Tonton David, issue du film Un Indien dans la ville

Charbon de Scylla & Sofiane Pamart