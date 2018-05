Mercredi ! Carnet de voyage : Istanbul //30.05.2018

RDV mercredi à 14h.

Au programme ce Mercredi !

Nolwenn et Louise vous parlent de la Turquie et de leurs souvenirs à Istanbul. Vous déambulerez avec elles dans les rues stambouliotes, découvrirez le Grand Bazar et Topkapi. Elles vous proposent également une recette turque appelée Börek, au fromage et persil !

Extrait :

Lecture issue du livre Mon nom est rougede Orhan Pamuk.

Les musiques de l’émission :

Kime ne (haydar haydar) – Insanlar

Baska bir alem (another world) – Baba Zula

Hangdrum for the winter – Golshifeh Farahani (tirée du film My Sweet Pepper Land)

Istanbul – Mercan Dede

Esrefoglu al haberi – Ahmet Yurt (musique tirée du film Mustang)