Au programme de ce Mercredi :

Marina et Théo nous ont préparé une émission spéciale sur la banane. Ils y abordent l’histoire et les caractéristques de ce fruit exotique ainsi que quelques anecdotes personnelles. À la suite de cela, deux recettes à base de banane vous seront présentées, une sucrée et une salée : le beignet à la banane et le poulet-curry-coco-banane !

Musiques de l’émission :

Jack Johnson – Banana Pancakes

Katerine – La Banane

Lio – Banana Split

Henri Salvador – Juanita Banana