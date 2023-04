Meilleur espoir : Julie Ledru// 14.04.2023

Mon meilleur espoir est un morceau de charbon.

On aurait pu passer à côté d’elle, on aurait pu la laisser se cacher, mais ce qui est sûr, c’est qu’une fois qu’on a mis la main sur elle, elle laisse des traces.

Avant de la rencontrer, je savais déjà que j’aurai affaire à une personnalité avec du relief. Tous ses attraits physiques m’impressionnaient : sa voix légèrement rocailleuse, et son visage et son regard surtout, dans lesquels il y a à la fois toute l’éternité du monde et toute la candeur de l’enfance ; comme si elle en avait déjà trop vu mais qu’elle avait tout de même cette capacité à s’envoler dès lors qu’elle chevauche sa moto. Et alors, comme par chimie, la dureté de la pierre se change en gaz, léger, si léger…

Mais dans son 1er rôle, celui qui l’a révélée, c’est plutôt un coup de grisou qui nous explose à la figure. Mon meilleur espoir incarne une bikeuse prête à toutes les transgressions pour vivre sa vie librement. Elle trace sa route sans autorisation, sans respecter la moindre limitation, sans peur de la chute. Dans Rodéo, de Lola Quivoron, mon meilleur espoir brûle le bitume comme elle brûle sa vie. Et elle incarne son personnage avec un tel naturel, qu’on se prend à imaginer que c’est un peu sa vie pour de vrai.

En gros, la meuf envoie du lourd et nous met une claque incandescente.

Sous l’effet du feu et de la fureur, le charbon est devenu diamant. Mon meilleur espoir est l’étincelante Julie Ledru.

La playlist de Julie (dans l’ordre d’apparition dans l’émission)



Ninho – Outro de l’album Destin

Red hot chilli pepers – The adventures of Rain dance maggie

Dimitri vegas, Like Mike – Mammoth

Lindsey Stirling – Crystallize