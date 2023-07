Meilleur espoir : Jisca Kalvanda// 07.07.2023

Mon meilleur espoir est un peu comme un monospace avec le moteur d’une voiture de course.

Le matin, ce serait le grand départ en vacances, les mioches réclameraient des chansons, tout le monde rigolerait malgré les embouteillages aux péages, de toute façon y aurait la clim et assez de place pour faire la sieste après avoir descendu tous les petits beurre. Mais l’après-midi, dans la montée, au lieu de peiner, elle déclencherait son super pouvoir : son moteur W16 et les jantes en alliage.

Ce que je veux dire par là, avec cette métaphore automobile, c’est que mon meilleur espoir est de toute évidence une personne avec qui on se sent à l’aise, et qui carbure à la joie. Et que derrière son sourire généreux, on sent qu’elle en a vraiment sous le capot.

Dans un livre pour enfant qui s’appelle Une maman c’est comme une maison, l’autrice, Aurore Petit, s’applique à illustrer tous les rôles d’une maman pour un enfant. Et à la page 4, il y a écrit « une maman, c’est comme une montagne ». Mon meilleur espoir, c’est comme une montagne aussi, parce qu’elle peut être comme une maman (c’est d’ailleurs le rôle qu’elle tient dans Exfiltrés d’Emmanuel Hamon, aux côtés de Swann Arlaud) et parce qu’elle a une force hors du commun, qui peut même devenir effrayante. Raison pour laquelle, peut-être, elle incarne la principale antagoniste de l’héroïne dans Divines de Houda Benyamina.

Récemment, un ami passionné d’alpinisme m’a décrit ce que c’était que d’escalader un volcan encore en activité. Il me parlait du grondement qui vient des profondeurs et de cette connexion presque primitive entre cet élément de la nature et son propre corps. C’est à cela que j’ai pensé quand j’ai vu mon meilleur espoir danser sur le rythme des percussions dans Othello de Jean-François Sivadier. Sur la scène de l’Odéon, à ce moment du spectacle, je l’ai vue sensuelle, puissante, envoûtante. J’ai senti, moi aussi, que je répondais à un appel qui venait de loin. Finalement, mon meilleur espoir n’est pas une montagne, c’est un volcan. Elle s’appelle Jisca Kalvanda.

Playlist de Jisca (dans l’ordre d’apparition dans l’émission):

Lana del Rey- Summertime Sadness.

Jul – J’oublie tout.

Michael Jackson – They don’t care about us

Burna boy – Last last.