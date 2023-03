Meilleur espoir : Garance Marillier// 18.03.2023

Mon meilleur espoir est une aventurière.

À l’écran, étudiante cannibale, prostituée de luxe, jeune femme enceinte aux abois, footballeuse… Elle est protéiforme et nous annonce clairement que la prise de risque ne l’effraie pas.

Fan de David Lynch, de Wong Kar Wai ou de Valéria Bruni-Tedeschi elle admet aussi une sincère curiosité pour l’univers du blockbuster à la Marvel par exemple. Mon meilleur espoir aime son métier et son métier le lui rend bien, comme en témoigne d’ailleurs sa nomination au César du meilleur espoir féminin en 2018.

À chaque fois que je pense à elle, je pense à un animal. Je ne vais pas vous mentir, dans la vie, on se connaît. Et je lui ai toujours donné des noms d’animaux. Mais je ne crois pas que ce soit seulement une coquetterie affectueuse. Chez mon meilleur espoir, il y a vraiment quelque chose qui relève du marsupilami effrayé qu’on a envie d’apprivoiser, de la panthère prête à bondir quand on l’énerve et de la vieille autruche à qui on ne la fait pas et qui ira se terrer si le monde l’insupporte.

J’ai lu qu’elle avait longtemps étudié les percussions. Ce n’est pas si anecdotique quand on perçoit à quel point elle sait prendre le pouls de son époque. À quel point sa partition est sûre. Être révélée par le cinéma de genre, par un film qu’elle n’aurait sûrement jamais vu si elle n’avait pas joué dedans, incarner une légende du foot dans le très attendu film de Virginie Verrier, porter sur scène des textes de Mona Chollet, ceux de son best seller « Sorcières » … c’est bien qu’elle a du flair non ? C’est bien qu’elle a compris que le cinéma de demain serait féministe ou ne serait pas.

Mon meilleur espoir est le nouveau visage de la modernité et elle s’appelle Garance Marillier.

La playlist de Garance (dans l’ordre d’apparition dans l’émission) :

10H – Chilla

Sparring Partner – Paolo Conte

Heroes – David Bowie

Dead Man Walking – Brent Faiyaz