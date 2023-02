Meilleur espoir : Gaïa Weiss // 17.02.2023

Quand je pense à mon Meilleur espoir, mon esprit s’emballe

J’imagine un film où une fille comme moi vivrait quelques jours dans la peau d’une fille comme elle. Elle qui n’a ni frontières, ni barrières, ni celles des origines, des pays, et des langues ni celles du talent, ou plutôt DES talents tant elle réunit de cordes à son arc. Danseuse, mannequin, actrice, autrice, productrice…. Rien ne l’arrête. 24 heures dans la vie de mon meilleur espoir ce serait avoir toutes ces casquettes à poser sur une tête bien pleine donc, mais aussi… vais-je le dire ? Oui, je le dis quand même : une tête bien faite, c’est le moins qu’on puisse dire et la fille comme moi, la normale, deviendrait soudainement une beauté kantienne.

Et puis dans un second temps ce body swap movie, léger, laisserait la place à un film plus sombre et plus inquiétant. Mon meilleur espoir aurait en réalité accompli un pacte faustien. La perfection aurait un prix : contre sa délicatesse et son enthousiasme, elle serait obligée de décapiter des poussins vivants, en échange de sa plastique mathématique, elle ferait du vodoo sur les dépouilles de top models disparus et pour être aussi douée, elle aspirerait le cerveau de prétendants aux Nobel. En arrivant chez elle, je me suis donc promis de scruter son salon dans la perspective d’y déceler des références un peu trop appuyées à Wilde ou à Goethe. Mais je dois m’y résoudre, il me semble que mon meilleur espoir est juste une fille super, sans intervention occulte ou fantastique, une fille moderne quoi, une fille ancrée. Mon meilleur espoir est la très bien prénommée Gaïa Weiss.

La playlist de Gaïa (dans l’ordre d’apparition dans l’émission) :

Stephan Micus – Part 1: Earth

Red Axes – Flawless

Gil Bar Hadas – Haor halavan hamessanever

Red Hot Chili Peppers – Higher Ground