Meilleur espoir : Frankie Wallach// 12.05.2023

Fermez les yeux.

Vous avez 4 ans. Souvenez-vous de toutes ces fois où vous avez joué à courir très vite et à vous arrêter juste avant de rentrer dans le mur. Éprouvez à nouveau cette sensation où l’intensité de votre propre élan vous dépasse. Visualisez ces tout petits pas que vous faisiez, impossibles à retenir, au moment où vous vouliez stopper la course. C’était encore l’époque où vous ne maîtrisiez pas pleinement votre énergie, où votre insouciance d’enfant se mesurait aussi à la maladresse de son corps ; l’enfant est entier dans ce plaisir et dans cette crainte de ne pas tout à fait savoir s’arrêter avant de se faire mal.

Mon meilleur espoir est cet élan-là. Elle est cette excitation-là. Elle se lance, elle s’élance et ensuite ? On verra bien. Mais elle, elle ne se contraint pas aux trois petits pas pour éviter le crash. Elle, elle fait d’abord tomber la cloison, et elle s’arrête plus loin, en faisant une belle révérence. Ensuite, elle se retourne, elle regarde et elle dit : « wahhh j’ai couru tout ça ! ». Elle accepte cette force, parfois plus grande qu’elle, qui peut venir de longtemps avant elle, par sa mamie Julia par exemple, pour créer, notamment son 1er long métrage en tant que réalisatrice qui s’appelle Trop d’amour et nous embarquer avec elle et nous dire « Vous êtes fatigués ? On n’est pas fatigué ! ».

Quand je pense à mon meilleur espoir, je pense beaucoup à son entourage. Je suis sûre qu’on ne peut pas être carencée en amour quand on la connaît bien. Elle est la vitamine C de l’amitié, le red bull du quotidien, l’émoji jaune soleil avec les deux cœurs à la place des yeux. Mon meilleur espoir est la pétulante Frankie Wallach.

Playlist de Frankie (par ordre d’apparition dans l’émission)

Going places – kids return

Baby again – fred again

Something from nothing – hnry flwr

L-o-v-e – French version de Nat King Cole