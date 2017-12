La Matinale – XYStories & consultation nationale REFEDD // 05.12

La synchronisation des règles, on y croit ou pas ? Comment les hommes ont vécu leur premier cunni ? Quel rapport au sexe entretiennent les jeunes entre 20 et 35 ans ? Tout ça ne vous évoque absolument rien ? Se faire une idée sur ces questions, c’est un des objectifs que poursuit le site XYStories. En proposant des sondages sur tous types de sujets liés à la sexualité, Cléa et Melchior, la fondatrice et le fondateur du site, tentent de saisir les habitudes et préoccupations sexuelles des 20-35 ans. A notre micro, ils racontent pourquoi ils ont voulu rassembler sur un même site anecdotes, témoignages, mais aussi articles de sexologues et de journalistes sur la sexualité de la Génération Y.

« On pense que tous les mecs aiment la sodomie. Mais un jeune de 20 ans nous a envoyé un témoignage : moi la sodomie, j’m’en fous, je suis tellement fan des vagins. »

C’est un peu un grand sondage qu’ils ont organisé eux aussi. Le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD) a organisé cette année sa Consultation nationale étudiante, qui décrit les rapports qu’ont les étudiants au développement durable. 1 étudiant sur 2 considère que son campus prend suffisamment en compte les enjeux du développement durable. En revanche, un peu plus de la moitié des étudiants aimerait que leur établissement mette plus en valeur les métiers liés au développement durable. On revient sur les résultats de cette grande consultation nationale avec Cassandre Charrier et Loïc Ingea du REFEDD.

« Les étudiants ont un rapport très particulier au développement durable, différent du reste de la société : ils le voient comme un moyen d’empêcher que le monde ne s’écroule. »

»