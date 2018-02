La Matinale – « Ni vues ni connues » & Afrocyberféminisme // 22.02

Ce n’est pas encore le 8 mars mais la Matinale de ce soir célèbre des femmes inconnues, méconnues ou censurées. Le collectif Georgette Sand, représenté par Marguerite et Perrine, a pris l’initiative de publier un ouvrage qui vous présente les femmes dont on aurait du vous parler en cours d’histoire. « Ni vues ni connues » présente 75 femmes de tous domaines et toute époque, qui ont joué un rôle décisif dans la politique, la recherche ou l’ art. En suit une réflexion sur l’histoire (qui la fait ? qui l’écrit ?) et surtout sur les mécanismes qui ont invisibilisé ces femmes : se sont-elles censurées seules ? Leur famille les ont-elles abandonnées ? Ont-elles été éclipsées par leur mari ? A-t-on remplacé leur carrière de biophysicienne par leurs aventures sexuelles ? La prochaine étape du collectif : participer à la refonte des livres d’histoire français !!!

« Sur les deux périodes du Moyen-Age et de la Renaissance, l’Education Nationale a été incapable de trouver d’autres femmes que Jeanne d’Arc, la vierge marie et des nonnes. »

En deuxième partie d’émission on vous présente le cycle Afrocyberféminisme organisé en 6 rencontres à la Gaîté Lyrique. Mercredi 21 février avait lieu la première qui donnait carte blanche à Mélissa Laveaux, compositrice et interprète. Oulimata Gueye, l’une des deux commissaires de ce cycle, explique à notre micro ce qui vous attend dans ces rencontres !

Côté chroniques, Laury-Anne de Radio Parleur nous explique ce qu’il se passait en fin à Saint-Michel en direct de la manifestation contre l’expulsion en cours à Bure, puis Betty nous parle d’un film à l’air banal mais pourtant étonnamment poétique, Gaspard va au mariage.

