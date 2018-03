La Matinale – Vraiment & Loopsider, nouveaux médias // 27.03

Il est déjà temps de lui dire au revoir : Ebdo, le magazine hebdomadaire qui entendait révolutionner le journalisme et redonner l’envie de lire à ceux qui ne lisent plus, a mis la clef sous la porte. Si les fondateurs d’Ebdo ont baissé les bras, d’autres ne désespèrent pas ! La Matinale reçoit Julie Morel, co-fondatrice du nouveau magazine Vraiment dont le premier numéro est sorti le 21 mars, et Johan Hufnagel, co-fondateur du tout aussi récent pure-player Loopsider.

Quel vision du journalisme veulent-ils défendre dans leurs médias ? Des sujets fouillés et une approche non-partisane pour Vraiment qui s’écarte de l’actualité chaude et refuse d’avoir des éditorialistes.

« Chez Vraiment on essaie de faire des sujets hors de l’actualité chaude mais qui concernent la majorité des gens. Quand on fait un article sur un application dont 4 millions de français se servent quotidiennement, on est sur des sujets « concernants » et pas complètement décalés. » – Julie Morel

Chez Loopsider, on oscille entre actu chaude et problématiques plus générales, l’enjeu étant de s’insérer dans le marché des vidéos d’information courtes et d’aller surprendre le lecteur, notamment ceux qui ne s’informent plus dans les médias dits traditionnels. Mais pas question de céder à la dictature du like. Le but reste d’apporter aux lecteurs les informations que la rédaction juge pertinentes.

« Le véritable enjeu, ce sont les contenus qui existent pour désinformer [hoax] : il y a une obligation journalistique citoyenne d’être dans ce combat. On essaie de faire en sorte que chacun des contenus aille réveiller les lecteurs. » – Johan Hufnagel

On se demande également s’il est possible de survivre en se restreignant à un format papier, puisque Julie Morel nous explique que Vraiment se lancera prochainement en version digitale. On parle aussi mixité des rédactions et comment sortir de l’entre-soi médiatique de la capitale.

Côté chroniques, Aliette nous offre un petit retour en arrière, au temps où les mastodontes de la presse française actuelle se lancaient. Quels manifestes pour Le Monde, Libé, le Figaro ? Puis Simon partage avec nous ses impressions de la chaîne youtube « Le Poste », lancé par un collectif lauréat de plusieurs prix récompensant des court-métrages. En toute dernière partie, Jacques nous présente comme tous les mardis les bons plans Radio Campus Paris.

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Elodie Hervier / Chroniques : Aliette H, Simon Marry, Jacques Bouillié / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard