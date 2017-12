La Matinale – Urgence dans l’hospitalier & Mydriasis // 11.12

En première partie d’émission La Matinale de 19 heures reçoit Olivier Varnet, délégué général du Syndicat national des médecins hospitaliers Force Ouvrière. Ce soir on parle de l’appel lancé à la Ministre de la santé concernant le manque de moyens dans le secteur hospitalier. L’hôpital est en danger : médecins surmenés, infirmières malades non remplacées, bref un vrai danger pour la santé des français.

« Les délais d’attente aux urgences ont montré qu’il y avait une augmentation de la mortalité globale et de la morbidité du fait des délais d’attente. »

Pour la deuxième partie de l’émission on reçoit Irwin Barbé créateur du projet Mydriasis qui rassemble des photos du monde autour des scènes techno et house. Durant 6 mois il a demandé à des inconnus de lui envoyer des photos de moments festifs, depuis les 5 dernières années. On parle des différents aspects de ce monde tels que les drogues et le sens des moments de fête dans une société.

« Les gens nous ont vraiment envoyé des photos intimes avec de la nudité, leurs amis dans des situations très étranges. »

Enfin côté chroniques, Leslie nous parle de la pièce de théâtre El que soñó, actuellement au théâtre de Ménilmontant à Paris. Inès est quant à elle allée au Théâtre Dunois voir le spectacle Anywhere de la compagnie Théâtre de l’Entrouvert.

Présentation : Philippine R. / Co-interviews: Dario Moreal et Nina Beltram / Chroniques et Reportages : Leslie Fornero et Inès Edel-Garcia / Web : Dario Moreal / Réalisation : Pierre-Henri Dimitru / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard