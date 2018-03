La Matinale – Surdose chez les stups & l’âge du slow // 26.03

Le quotidien de l’unité « surdose » de la Brigade des Stups, c’est ce que raconte Alexandre Kauffmann dans son livre du même nom, « Surdose », publié aux Editions Goutte d’Or. Pour son enquête journalistique louchant sur le gonzo, l’auteur a passé plusieurs semaines avec les policiers dans la capitale. Il nous explique comment il a du parfois mettre la main à la pâte, et ce que cette expérience lui inspire quant à la consommation de drogues en France.

« Les dealers tombent des nues lorsqu’on leur parle d’homicide. «

On lui doit peut-être beaucoup : le slow, cette musique et cette danse qui ont parfois permis les premiers rapprochements … Mais quand est-ce la dernière fois que vous avez dansé un slow ? Ça n’a peut-être jamais été le cas ? Maya Bocquet et Thomas Guillaud-Bataille traquent l’histoire de la danse mise au ban de la pop-culture (vraiment?), et proposent un spectacle mêlé d’archives et d’anecdotes. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la Péniche La Pop, qui les accueille !

Côté chroniques, François nous explique pourquoi les hommes et les femmes devraient s’inspirer des ornithorynques et Pitoum met sur le tapis la toute récente loi sur le secret des affaires.

Présentation : Flore Catala / Réalisation : Pierre-Henri Dimitriu / Co-interview : Inès Edel Garcia et Lili Douard / Chroniques : François Pierretti et Pitoum / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard