La Matinale SAINT-VALENTIN – Masturbation féminine & Polychrome

Le déclin de la religion catholique, la pop-culture de masse, le marketing … Beaucoup d’éléments jouent en faveur de la fin du tabou sur la masturbation féminine. En est-ce seulement encore un ? On en discute avec François Kraus, auteur de l’article « La pratique de la masturbation chez les femmes, la fin d’un tabou ? » (un article à retrouver dans la revue scientifique Sexologies, qui traite du sexe au niveau sociologique, médical, psychologique mais aussi européen).

La représentation peu connue du sexe féminin est-elle responsable de ce tabou sur la masturbation féminine ? Est-ce que se masturber s’apprend ? Peut-on être accro à la masturbation ? Quels sont les prochains enjeux de la sexualité : cyber-sexe, tinderisation des relations ? Autant de questions qu’on pose à notre invité.

« Plus une femme a un capital social élevé, plus facilement elle pratique la masturbation, comme si le fait de prendre en main sa vie professionnelle permettait de prendre en main sa vie sexuelle. »

En deuxième partie d’émission, La Matinale de 19h continue de se plier aux exigences du calendrier, et non sans plaisir, avec Caroline et Anatole, deux bénévoles du collectif Polychrome. Cette association de militantisme culturel qui s’intéresse aux représentations du corps et du désir, propose ateliers collectifs, projections, mais aussi soirées. Ce vendredi 16 février, elle organise une soirée Cinés.X post-porno où seront projetés plusieurs films aux styles différents. Dimanche 18 février, au programme : conférence, mais aussiateliers de fabrication (de martinets vegans, ou plutôt de floggers), mais aussi atelier d’écriture sur le thème du fantasme. Le tout se passera à la Station Gare des Mines, qui sera ouverte à l’occasion pendant toute la nuit.

« La plupart des gens du collectif viennent de l’histoire de l’art donc on porte attention à l’esthétique, mais ce n’est pas pour ça que ce n’est pas engagé politiquement. »

Les chroniqueuses de la Matinale, elles aussi, dissertent ce soir sur la Saint-Valentin. Elodie se demande comment on fête la Saint-Valentin quand on est un couple libre tandis que Philippine et Mathilde nous parlent de la Saint-Valentin au Moyen-Âge, et de la façon dont d’autres pays célèbrent la Saint-Valentin. Le tout agrémenté d’une programmation musicale adaptée !

