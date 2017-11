La Matinale – Romeurope & Trium Virus // 08.11

570 bidonvilles en France en 2017, mais ce n’est que la «partie visible» du problème du mal-logement, est venu expliquer à La Matinale Manon Filloneau, déléguée générale du Collectif National Droits de l’Homme Romeurope, accompagnée de Lliliana Hristache, administratrice de Romeurope. Un tiers de ces bidonvilles sont en Île-de-France, pour 15 000 à 20 000 habitants. En grande partie des Roms, qui depuis ce mercredi 1er novembre sont désormais protégé·e·s de l’expulsion par la trêve hivernale. Depuis cette année, et grâce à la loi Egalité et citoyenneté votée en janvier dernier, la trêve hivernale ne s’applique plus aux «locaux d’habitations» mais aux «lieux habités», incluant dorénavant les bidonvilles. «Mais ce n’est pas une grande victoire» note Manon Filloneau, de nombreuses personnes ne sont pas encore couvertes par la trêve hivernale.

Et lorsqu’on est expulsé·e, on est souvent non relogé, car en France «les bidonvilles sont un problème non de mal-logement mais d’abord d’ordre public.» L’expulsion entraîne de nombreux problèmes pour les populations roms, comme la précarité et le décrochage scolaire. Scolariser ces enfants est une des priorités de Romeurope, mais à les réinscrire à l’école plusieurs fois par année, de nombreux mois sont perdus en procédures.

«En Roumanie, nous n’avons pas de bidonvilles. Les Roms, les bidonvilles, il les ont appris en France.»

En deuxième partie, c’est la troupe de théâtre derrière la pièce Trium Virus qui est venue rendre visite à La Matinale. Une pièce voulant traiter de la crise économique par la métaphore médicale. La crise, la crise de la dette, est une maladie qui s’est abattue sur un état en particulier, la Grèce. En Grèce, nos invitées, Nina Villanova, metteure en scène et actrice, Julie Cardile et Zoé Houtin, actrices, y sont allées, pour «tâter du territoire». Un voyage qui n’a été qu’une petite partie d’un long processus de préparation qui a inclus tant un grand travail de recherche et documentation, que d’improvisation sur scène.

Trium Virus, un titre mot-valise de «Triumvirat», ou «Troïka» -comme le trio FMI-Commission-Banque centrale européenne-, et «virus». Un titre politique pour une pièce politique, qui se donne ce jeudi 20h au Théâtre Antoine Vitez à Ivry.

«Qu’est ce que serait aujourd’hui du théâtre politique? Là c’est ce qu’on fait avec notre pièce, qui n’est pour moi pas aboutie. On pose la question dans notre pièce, sans y répondre.»

Côté chroniques et contre-chroniques, Mélissa prenait parti pour le dernier album d’Orelsan, alors qu’Arthur s’attachait à attaquer ce dernier opus selon lui décevant. Mickaël venait lui nous présenter la Fraîche liste du mois.

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Eloïse Bussy et Mathilde Bidault / Chroniques : Arthur Jean, Melissa Dellavalle et Mickael Bernard / Web : Théophile Vareille / Réalisation : Rémy Dussart/ Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard