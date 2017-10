La Matinale – La réforme du code du travail & le YIAF // 17.10

Ce soir, la Matinale reçoit Jean-Claude Barbier, sociologue spécialiste des politiques sociales, venu nous éclairer sur la toute récente réforme du Code du Travail. C’est en mettant en perspective le cas de la France et celui du reste des pays européens que notre invité s’interroge sur le mode d’action que prévoit de mettre en place le gouvernement d’Emmanuel Macron. Soyez à l’écoute si, comme nous, vous vous demandez ce qui va changer avec cette réforme et si vous cherchez à mieux comprendre les précédentes et à voir venir les prochaines.

« Les dirigeants actuels pensent qu’il est nécessaire de changer l’image de la France par les réformes, et c’est justement le principal but qu’ils recherchent auprès des pays européens aujourd’hui »

En deuxième partie d’émission, nous accueillons Anouk Judde Monserrat, qui vient nous parler du 11e édition de la Youth International Art Fair, un événement qui rassemble plus de 300 artistes venus de divers horizons au sein de 60 galeries d’art contemporain. Il se tiendra du 19 au 22 octobre dans le cadre de la Fiac (Foire Internationale d’Art Contemporain), et si vous voulez vous y rendre, rien de plus simple : ça se passe au Carreau du Temple à Paris, et l’initiative, qui promeut les jeunes artistes émergents, vaut bien le détour.

« L’idée c’est d’accorder à des artistes la chance d’être vus et reconnus, de donner la parole à des personnes qui ne l’auraient pas forcément eue de prime abord, tout en observant quelque chose de large, sans rester dans l’entre-soi parisien »

Côté chroniques, Léa se penche sur le 7ème art et nous livre un reportage sur le Kino Kabaret 93 : 8 jours de création durant lesquels les participants, amateurs comme professionnels, sont invités à écrire, tourner, monter et enfin projeter leurs films au public. Jacques quant à lui nous parle des diverses initiatives étudiantes qui ont cette semaine retenu son attention.

Présentation : Philippine Renon / Co-interviews : Pitoum et Victoria Peek / Chroniques : Léa Capuano et Jacques Bouillié / Web : Flore Catala / Réalisation : Tiffany Battistel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard