La Matinale – rallye Dakar & L’âge des possibles // 15.01

Ce soir, la Matinale de 19h vous parle du rallye Dakar. Les critiques de cette course automobile se font rares dans la presse française, et ce n’est peut-être pas si étonnant au vu des liens entre certains propriétaires de journaux et de la célèbre course. Entre dégâts environnementaux, destructions de sites archéologiques, et surtout pertes humaines, le rallye Dakar n’est pas la plus éthique des courses. Pour en débattre, nous recevons par téléphone Paul Ariès, l’auteur d’une tribune publiée sur le site Politis contre ce rallye qu’il désigne de poursuite du colonialisme par d’autres moyens. Mais le sujet n’est ni tout blanc ni tout noir : certains pays d’Amérique du Sud ont même demandé à ce que la course passe par chez eux.

En deuxième partie, on vous parle du festival l‘Âge des possibles qui a lieu du 16 janvier au 16 février au Nouveau Théâtre de Montreuil. Notre invité, Mathieu Bauer, nous explique l’ambition de ce programme pensé pour laisser une nouvelle génération d’artistes s’exprimer. Le programme complet est à retrouver sur leur site internet.

« Dans ce temps fort, on essaie surtout de décloisonner »

Côté chroniques, Mathilde réfléchit à la notion de maturité et d’immaturité. L’un ne serait-il pas l’autre ? Et Pitoum nous fait remarquer que, passer notre temps à critiquer Trump, ça nous permet d’oublier que chez nous … ce n’est pas non plus la panacée.

Présentation : François Pieretti / Réalisation : Pierre-Henri Dimitru / Co-interview : Adrien Marotte / Chroniques : Pitoum et Mathilde Bigot / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard