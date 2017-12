La Matinale – Racisme anti-asiatique & croisière FMR // 19.12

Il y a un peu plus d’un an, c’était la première fois qu’on parlait du racisme anti-asiatique en France, à une échelle nationale. Chaolin Zhang, un couturier chinois, a été tué le le 7 août 2016. Cet événement a provoqué une mobilisation sans précédent de la communauté asiatique en France. En parallèle, la jeune génération d’eurasiens s’exprime de plus en plus sur ces discriminations qu’ils subissent, à l’école, dans la rue … A notre micro, Julie Hamaïde, la rédactrice en chef du tout jeune magazine Koï, le magazine des cultures asiatiques, et Antonya Tioulong, du Haut Conseil des Asiatiques de France, nous expliquent quels chemins prendre pour arrêter la discrimination anti-asiatique en France.

« La discrimination positive en France a pu bénéficier aux personnes d’origine africaine ou maghrébine. Les personnes d’origine asiatiques ne se sont pas encore assis dans le domaine des médias notamment. »

Vous aimeriez quitter la terre ferme le temps d’une soirée pour célébrer comme il se doit la fin de l’année 2017 ? Vous pouvez sûrement faire confiance au Point Éphémère pour ça, qui organise la croisière FMR, sur le canal Saint-Martin, la nuit du 31 décembre. On reçoit Nicolas et David, respectivement programmateur et chargé de communication du Point Éphémère pour nous parler de cette nuit spéciale. Au programme, photomaton, chorale et casino. Le combo vous intrigue ? Filez sur la page de l’événement pour avoir toutes les infos.

Côté chroniques, Anna et Arthur ont pu infiltrer le milieu franc-maçonnique et nous racontent leur expérience, tandis que Jacques, comme tous les mardis, nous présente les actus étudiantes de la semaine : soirées et événements à ne rien rater !

Présentation : Camille Molza / Réalisation : Zoé & Mickaël / Co-interview : Arthur Jean et Elodie Hervier / Chroniques : Anna Péan, Arthur Jean et Jacques Bouillié / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard